Прогулка по Крюкову каналу превратилась в спасательную операцию. Из воды доставали юношу, не устоявшего перед мостом Декабристов

Спасательная операция развернулась у Мариинского театра в Петербурге днём 31 октября. Экскурсанты вытаскивали из Крюкова канала молодого человека. В воду его загнал хватательный рефлекс.

О происшествии у Мариинского театра в социальной сети рассказали очевидцы около полудня. Горожане опубликовали видео, на котором пассажиры прогулочного катера вытаскивают из Крюкова канала упавшего в воду человека. Сначала кидают ему спасательный круг, потом подхватывают его, чтобы помочь попасть на борт.

Сотрудник компании-перевозчика Евгений пояснил «Фонтанке», что за бортом оказался «парень лет 17». Юноша во время поездки на том самом катере нарушил технику безопасности, схватился за мост во время прохода под ним и вывалился за борт.

В пресс-службе МЧС Петербурга отметили, что вызовов по данному происшествию не поступало.

Несмотря на наступление холодов, купальный сезон в Петербурге не закончен. 28 октября из канала Грибоедова извлекли неразговорчивого мужчину. Вечером этого же дня двое горожан прыгнули в Фонтанку ради спасения собаки Булочки.