Путин ратифицировал соглашение с ЮНЕСКО о создании Международного центра компетенций на базе Горного университета

Президент РФ Владимир Путин ратифицировал соглашение правительства страны с ЮНЕСКО о создании Международного центра компетенций в горнотехническом образовании на базе петербургского Горного университета. Документ появился на официальном интернет-портале правовой информации 31 октября.

Соглашение о создании Центра компетенций под эгидой ЮНЕСКО было подписано 7 марта 2018 года в Париже. Свою подпись на документе с российской стороны поставил министр энергетики Александр Новак, со стороны Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры – генеральный директор организации Одри Азулай.

Центр компетенции — некоммерческая автономная организация, задача которой – подготовка квалифицированных кадров горнотехнической отрасли. Также новая структура будет разрабатывать единую систему международной профессиональной сертификации инженеров. Российское правительство намерено выделять организации под эгидой ЮНЕСКО не менее 180 млн рублей в год.