Россияне составляют 40% пассажиропотока аэропорта Лаппеенранты

Туристы из России занимают значительную долю от всего пассажиропотока аэропорта Лаппеенранты. Об этом 31 октября на пресс-конференции в Санкт-Петербурге рассказала директор аэропорта Эйя Йоро.

«Пятая часть – европейские туристы, вторая часть делится напополам между россиянами и финнами. Распределение пассажиров по национальностям на рейсах зависит от праздников. Например, в начале мая у нас было много итальянцев, в конце мая — до 70% россиян, которые отправлялись на отдых перед началом каникул», – рассказала Йоро.

Как уточнила глава аэропорта «Фонтанке», по предварительным данным, пассажиропоток в этом году составил примерно 38 тысяч человек.

Сейчас ведутся переговоры с авиакомпаниями о новых рейсах и направлениях. «Нам кажется, что направление Бергамо могло бы быть востребованным круглый год. Для лета мы хотели бы также дополнительные рейсы. Нам кажется, что и три, и четыре рейса были бы заполнены», – уверена директор аэропорта. По ее словам, потенциал воздушная гавань Лаппеенранты видит также в Германии, Швейцарии, Австрии и Голландии. «Еще одно направление, в котором были бы заполнены рейсы — Испания и Франция», – сказала Йоро.

Напомним, ирландский лоукостер Ryanair весной начал сезонные полёты из Лаппеенранты в итальянский Милан-Бергамо (по средам и субботам) и греческие Афины (по средам). Недавно стало известно, что в апреле добавится ещё один рейс в Грецию по четвергам — в город Салоники. В 2019 году летний сезон стартует 3 апреля.