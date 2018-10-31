Спикер ЗакСа пообещал наградить Полтавченко за 7 лет работы губернатором

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров заявил о намерении наградить экс-губернатора Георгия Полтавченко за заслуги перед Петербургом. Соответствующее заявление он сделал 31 октября в ходе выступления перед депутатами во время принятия законопроекта о бюджете.

По словам Макарова, нулевые чтения бюджета проходили при участии прошлого главы Петербурга. «Мы обязательно должны сказать ему спасибо за 7 лет работы в городе», – подчеркнул спикер парламента, добавив, что говорить спасибо – в традициях ленинградской и петербургской политики.

Напомним, что 3 октября Владимир Путин принял отставку Полтавченко и рекомендовал его на должность главы совета директоров Объединенной судостроительной корпорации. Временно исполняющим обязанности губернатора Петербурга стал Александр Беглов, ранее являвшийся полпредом президента в СЗФО.