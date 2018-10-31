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Авто
31.10.2018 14:47
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Электромобили в Австрии получили неожиданный бонус: им разрешат ездить быстрее машин с ДВС

В Австрии для автомобилей на электротяге планируется установить более высокие ограничения скорости на хайвеях, чем для бензиновых авто, пишет британская газета Express. Это связано с тем, что при движении с большой скоростью бензиновый двигатель сжигает больше горючего, а следовательно сильнее загрязняет воздух.

Пока что это уникальный случай, когда владельцы электромобилей получают столь неожиданные преимущества перед соседями по дороге. Также в Австрии действует правило, разрешающее электромобилям передвигаться по полосам, выделенным для общественного транспорта, и бесплатно парковаться в зонах платной парковки.

Правда, повышенный скоростной лимит для электромобилей будет вводится только в ограниченных зонах и только в случае повышения загрязненности воздуха выше определенных пределов. В Австрии действует система контроля загрязнения воздуха (по-немецки Immissionsschutzgesetz-Luft или IG-L) и в случае, если уровень выхлопных газов превышает лимит, на данном участке автоматически вводится ограничение скорости. Обычно скорость потока снижается до 100 км/ч против 130 км/ч при нормальном режиме движения. Согласно новым правилам, автомобили на электрической тяге в этом случае могут не снижать скорость и продолжать ехать 130 км/ч.

Федеральный министр окружающей среды и туризма Австрии Элизабет Кёстингер заявила, что правительство страны сознательно представляет дополнительные преимущества владельцам электрических автомобилей двигателям внутреннего сгорания.

Одной из причин, подтолкнувших правительство Австрии на такие дополнительные меры по стимуляции перехода на электромобили, может быть тот факт, что в этой стране рост количества транспортных средств на электротяге впервые с начала года замедлился.

 

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