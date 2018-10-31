Смольный пошёл на крайние меры. Реку Новую от ядовитых стоков Пулково защищают через суд

Комитет по природопользованию Петербурга требует лишить Пулково канала Новый, через который химикаты утекают в одноимённую реку в Кировском районе. Иск подан к оператору аэропорта ООО «Воздушные ворота Северной Столицы».

Как следуют из картотеки Арбитражного суда Петербурга и Ленинградской области, исковое заявление зарегистрировано ещё 25 октября. В Смольном считают, что с территории аэропорта в реку Новую попадают вредные вещества в концентрации, значительно превышающей норму. При этом в водоём сливают не только жидкости, предназначенные для борьбы с обледенением, но и запрещённые к сбросу этиленгликоль, этанол, ацетон.

Следы преступления в сложившейся ситуации искал также Следственный комитет на транспорте. Как уточнили «Фонтанке» в ведомстве, по результатам проверки в возбуждении уголовного дела было отказано.

В августе прекратить сброс химикатов потребовал Росприроднадзор, но отчёта от Пулково не поступило. Также аэропорт не предоставил информацию о том, каким образом намерен снижать концентрацию ядов.

«Комитетом принято решение о применении крайней меры защиты публичных интересов: инициировании процедуры принудительного прекращения водопользования», – заявили в Смольном, напомнив, что «Воздушные ворота» неоднократно привлекали к административной ответственности.

На душок в районе реки Новой в очередной раз пожаловались в начале февраля, в марте Росприроднадзор и комитет по природопользованию вышли на Пулково. В аэропорту признали, что прошлой зимой из-за продолжительных низких температур на смесях против обледенения не экономили. При этом оператор воздушной гавани отметил, что очистные сооружения действуют, а меры более эффективной очистки в разработке. Об экологической катастрофе заговорили летом, когда возле реки Новой начали массово находить мёртвых уток. В их гибели винили сине-зелёные водоросли, дакхантеров и мышьяк.