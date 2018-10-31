Mercedes-Benz выпустил детскую коляску в стиле автомобилей AMG

Немецкая компания Hartan совместно с отделом дизайна Mercedes-Benz выпустили детскую коляску для фанатов автомобильной марки. В продаже она появится в ноябре 2018 года.

Как сообщает 31 октября Motor1, коляска Avantgarde имеет алюминиевую раму, благодаря которой весит всего 13 кг: 8,9 кг приходится на раму и 4,1 кг на люльку. Последнюю можно разворачивать на 180 градусов или извлекать.

Коляска оснащена регулируемой подвеской для лучшего маневрирования, колесами с пятиспицевым дизайном, как у автомобилей Mercedes AMG (например, у C-Class), и шинами с воздушной камерой, телескопической ручкой и стояночным тормозом. Подставка для ног регулируется по высоте.

Также Avantgarde будет поставляться вместе с ветрозащитным экраном, зонтом от солнца в дизайне Mercedes-Benz, защитой от дождя и органайзером, куда родителя смогут сложить мелочи, вроде телефона и ключей. Цветовых вариантов несколько: черный, серый или серебристый DESSIN Sport, антрацитово-серый или светло-голубой DESSIN Deep Sea и бежевый, песочный или коричневый Dolce Vita.