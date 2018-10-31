Автобус из Петербурга в аэропорт Лаппеенранты запустят весной

Автобусный перевозчик Ecolines запустит регулярный рейс между Петербургом и аэропортом Лаппеенранты.

Авиапассажиров будут доставлять в воздушную гавань к вылетам в Италию и Грецию, которые вновь стартуют с началом сезона в апреле 2019 года. Как пояснил "Фонтанке" Андрей Волков, директор по маркетингу ООО "Амрон" (юрлицо латвийской Ecolines в России), новый маршрут планировали открыть ещё этим летом, однако процесс согласования с минтрансами обеих стран затянулся.

Первый рейс состоится в апреле, когда Ryanair откроет летний сезон. Продажа начнется в январе.

"Это была долгая позиционная борьба, но мы пришли к консенсусу с властями обеих стран, и, наконец, смогли согласовать расписание, – сказал Волков.

Напомним, ирландский лоукостер Ryanair весной начал полёты из Лаппеенранты в итальянский Милан-Бергамо (по средам и субботам) и греческие Афины (по средам). Недавно стало известно, что в апреле добавится ещё один рейс в Грецию по четвергам – в город Салоники.

Автобусы будут доставлять пассажиров к вылету и забирать после посадки с достаточным запасом времени.

"У пассажиров будет полтора часа до рейса по прибытии в аэропорт, чтобы люди спокойно могли сдать багаж, пройти контроль, выпить кофе", – заверил Волков.

"Мы ожидаем, что процентов 20-30 будут пассажиры стыковочных рейсов из Москвы и Петрозаводска", – прогнозирует представитель перевозчика. Рейсы Санкт-Петербург – Петрозаводск компания запустит 28 ноября.

Ecolines открыл автобусный маршрут Петербург – Хельсинки в ноябре прошлого года.

По данным СПАРК, выручка ООО "Амрон" за 2017 год составила 299 млн рублей, прибыль – 4 млн рублей.