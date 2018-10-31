Депутаты Петербурга утвердили бюджет-2019

Петербургские парламентарии на заседании 31 октября проголосовали за утверждение проекта бюджета 2019 года в первом чтении. За высказались 42 депутата, 8 – против.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», депутат Максим Резник призвал коллег организовать поименное голосование, чтобы жители могли знать, кто и как из народных избранников голосует, и были убеждены в прозрачности бюджета. Однако его предложение поддержали лишь 11 парламентариев.

Принятию бюджета предшествовало обсуждение законопроекта с врио губернатора Александром Бегловым. Обращаясь к депутатам, градоначальник заметил, что ни один из парламентариев не ходит на заседания правительства, в том числе на те, где обсуждаются вопросы бюджета.

С критикой основного финансового документа выступила депутат Оксана Дмитриева, представив свой проект альтернативного бюджета. Она отметила, что чиновники ошибаются в цифрах в десятки раз. Также против законопроекта проголосовали представители КПРФ, несправедливое распределение бюджетных средств заметили яблочники и справедливороссы.

Отметим, что согласно документу, доходы бюджета 2019 года составят 576,3 млрд рублей, расходы — 628,3 млрд рублей. Дефицит бюджета — 52,0 млрд рублей.