Смольный не будет повышать стоимость проезда в общественном транспорте в 2019 году

Председатель комитета финансов Петербурга Алексей Корабельников заявил, что стоимость проезда в общественном транспорте города в следующем году останется на прежнем уровне.

– Бюджетом на 2019 год повышение тарифа на общественный транспорт не предусмотрено, – сказал чиновник, представляя в ЗакСе 31 октября бюджет на 2019-й и плановые 2020-2021 годы.

Как писала «Фонтанка», еще в августе рассматривались два варианта установления тарифов на городской транспорт в 2019 году. Согласно первому, петербуржцы по-прежнему должны были бы платить 45 рублей за жетон и 40 рублей за билет на трамвай, автобус и троллейбус. А второй предполагал, что проезд на метро подорожает до 47 рублей, на наземном транспорте – до 42 рублей. Но почти сразу стало известно, что за счет субсидии размер тарифа удастся удержать на уровне 2018 года. Все-таки впереди губернаторские выборы.