Особняку Меняева на улице Маяковского могут вернуть статус памятника

Отказ включить особняк Николая Меняева в центре Петербурга в реестр объектов культурного наследия признала незаконным коллегия горсуда. По итогам рассмотрения апелляционной жалобы Смольного решение первой инстанции осталось в силе. Об этом 31 октября сообщило городское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

Особняк Меняева (здание общества «Маяк») расположен в доме 35 по улице Маяковского. В 2001 году дом включили в список объектов культурного наследия, однако в прошлом году стало известно, что здание потеряло охранный статус.

Основанием для такого решения стала государственная историко-культурная экспертиза, которую по заказу комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников выполнило ООО «Ленпроектреставрация». По ее итогам специалисты сделали вывод, что исторический облик объекта лишили архитектурной ценности, когда в 1913 году архитектор Грубе надстроил особняк третьим этажом.

Решение КГИОП в судебном порядке оспорило ВООПИиК. Без защиты дом находился непродолжительный период, пояснила член президиума общества Анна Капитонова – на время рассмотрения дела суд наложил обеспечительные меры.

В настоящее время здание занимает Северо-Западная транспортная прокуратура. По словам Капитоновой, особняк находится в хорошем состоянии. «Там провели ремонт, очень щадящий, потому что это делали в момент неопределенности статуса, все ценные элементы, которые есть внутри, сохранились. Часть из них находится в подвале. Тем не менее их можно вернуть. Дом ценный, в нем происходили важные исторические события, бывали знаменитые люди, он должен быть под охраной», – говорит она.