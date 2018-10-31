Бастрыкин дал поручение узнать о семье и круге общения устроившего теракт в здании архангельской ФСБ. Дело передано в центральный аппарат СК

Уголовное дело о произошедшем 31 октября взрыве в здании ФСБ в Архангельске было передано в центральный аппарат Следственного комитета.

«Александром Бастрыкиным дано поручение в кратчайшие сроки установить мотивы совершенного преступления несовершеннолетним, причины и условия, способствовавшие этому. Установить и исследовать круг его общения, взаимоотношения и обстановку в семье», – говорится в заявлении Следственного комитета.

По предварительной версии, 17-летний местный житель пронес в здание регионального управления ФСБ самодельное взрывное устройство и привел его в действие. СК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбудил уголовное дело по двум статьям: ст. 205 УК РФ (террористический акт) и ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконное ношение боеприпасов).

❗В Архангельске по факту взрыва в здании управления ФСБ возбуждено уголовное дело.



В результате происшествия погиб 17-летний местный житель, который пронес в здание самодельное взрывное устройство. Получили ранения трое сотрудников. На месте работают следователи и криминалисты pic.twitter.com/YDGRAQKLsX — Следственный комитет (@sledcom_rf) 31 октября 2018 г.

Напомним, взрыв у здания ФСБ в Архангельске прогремел в 8:52 31 октября. Фото подозреваемого опубликовал в своем твиттере Следственный комитет. В телеграм-каналах распространяют заявление некоего Валерьяна Панова (скорее всего, псевдоним), который в чате архангельских анархистов якобы писал о том, что планирует самоподрыв. По другой версии, которая также распространяется в телеграм-каналах, подозреваемого зовут Жлобицкий Михаил, он является студентом местного техникума. Официально имя устроившего теракт в Архангельске не сообщается. В результате теракта один человек погиб, а трое пострадали.