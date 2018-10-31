Реставрация Биржи может обойтись Эрмитажу более чем в 320 млн рублей

Государственный Эрмитаж начал поиск подрядчика для реставрации здания Биржи на Васильевском острове. За приведение памятника архитектуры в порядок и приспособление его для современного использования музей готов заплатить до 323 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Как следует из технического задания, будущему подрядчику предстоит восстановить фасады здания, отреставрировать стилобат (нижняя часть здания, основание, на котором стоит одна или несколько колонн. – Прим. ред.), разобраться с кровлей и отремонтировать инженерные сети. Конкретную компанию, которая за 330 дней с момента начала работ приведет здание Биржи в порядок, Эрмитаж выберет 23 ноября.

Реставрация Биржи началась еще в 2016 году и идет поэтапно. «Фонтанка» подробно рассказывала, от чего и как именно спасают историческое здание. В общей сложности на восстановление памятника предусмотрено 2 млрд рублей.