Ледяной дождь закрывает мурманские участки трассы «Кола»

Почти 150-километровый участок автодороги Р-21 «Кола» в Кандалакшском районе Мурманской области – с 1067-го по 1201-й километр – перекрывали утром 31 октября, с 9:00 до 10:20, для движения грузовиков и пассажирских автобусов. Причиной стали неблагоприятные погодные условия – ледяной дождь. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Кола».

Из-за осадков в течение суток движение здесь будут ограничивать на тех участках, где необходимо оперативно провести дополнительную обработку дороги противогололёдными материалами. На это выделено шесть спецмашин.

Кроме того, дорожники предупреждают водителей о том, что сегодня сильный ветер, до 15-17 м/с, а в районе посёлка Никель возможна метель.

Упрдор «Кола» рекомендует автомобилистам для понимания дорожной ситуации использовать онлайн-сервис видеокамер на своём сайте.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области ожидается повышение температуры и небольшие дожди. Хотя в Мурманской области тоже обещают плюс, дороги этого региона выглядят совсем по-зимнему.