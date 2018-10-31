К «ВКонтакте» предъявлен иск на 100 тысяч за разглашение данных пользователя. Соцсеть злоупотребляет неформальной перепиской с МВД

Гражданская активистка Лилия Чанышева из Уфы обратилась в Смольнинский суд Петербурга с иском к соцсети «ВКонтакте». Она требует компенсацию морального вреда 100 тысяч рублей за немотивированную передачу персональных данных полицейским.

Как следует из искового заявления, зарегистрированного в суде 30 октября, в январе 2018 года замначальника Центра по противодействию экстремизму МВД Башкирии Газимуллин отправил по электронной почте в администрацию «ВКонтакте» запрос о предоставлении сведений о Чанышевой, в том числе ее установочные данные и IP-адреса, с которых осуществлялось администрирование персональной страницы. Полицейский сослался на законы о полиции и оперативно-разыскной деятельности, но не уточнил, по какому поводу запрашиваются данные о пользователе. Немотивированность запроса не смутила «ВКонтакте», соцсеть передала идентификатор пользователя, имя и фамилию, адрес электронной почты, дату регистрации в социальной сети, а также номер мобильного телефона. Согласия Чанышевой не спрашивали.

Центр «Э» составил на активистку справки и передал их сторонним организациям, в частности Роскомнадзору. У самих полицейских не было в производстве ни уголовных, ни административных материалов на Чанышеву. В иске россиянка ссылается на федеральное законодательство, которое требует от сотрудников МВД действовать исключительно в пределах своих полномочий,

«В запросе ЦПЭ МВД по Башкирии отсутствовало мотивированное требование о предоставлении информации, в том числе не было ссылки на проводимую проверку либо расследование уголовного дела, производство по делу об административном правонарушении, которое относилось бы к компетенции органов внутренних дел», – говорится в иске.

Соответственно, приходит к выводу Чанышева, у «ВКонтакте» отсутствовали законные основания раскрывать личную информацию пользователя. Она просит признать незаконными действия соцсети по распространению персональных данных и взыскать с нее компенсацию морального вреда 100 тысяч рублей.

«Никто не спорит, что полиция имеет право запрашивать информацию, но социальные сети должны интересоваться мотивировкой и передавать данные только по официальным запросам, а не в электронной переписке», – говорит адвокат Дмитрий Герасимов, представляющий интересы Чанышевой.

Иск в Смольнинском суде зарегистрирован, к производству пока не принят.