Решение КС Ингушетии о незаконности соглашения о границе с Чечней в Кремле предложили обсудить с юристами

В Кремле предложили юристам обсудить решение Конституционного суда Ингушетии о незаконности соглашения о границе с Чечней. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина заявил, что вопрос о границе между двумя кавказскими республиками находится «в юридической плоскости».

«Есть решение Конституционного суда Ингушетии. Поэтому здесь юристы должны продолжить обсуждение», – цитирует 31 октября Дмитрия Пескова RT. По его словам, в Ингушетии в данный момент проходит «юридический анализ этой ситуации».

30 октября Конституционный суд (КС) Ингушетии назвал подписанное в конце сентября соглашение «не соответствующим Конституции» республики, так как не был проведен референдум, а депутаты Народного собрания приняли свое решение тайным голосованием, чего в данном вопросе делать не могли. Постановление КС окончательное и обжалованию не подлежит. Однако глава республики Юнус-Бек Евкуров заявил, что КС не имеет права отменять закон об изменении границы с Чечней.