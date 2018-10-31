Решение КС Ингушетии о незаконности соглашения о границе с Чечней в Кремле предложили обсудить с юристами
В Кремле предложили юристам обсудить решение Конституционного суда Ингушетии о незаконности соглашения о границе с Чечней. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина заявил, что вопрос о границе между двумя кавказскими республиками находится «в юридической плоскости».
«Есть решение Конституционного суда Ингушетии. Поэтому здесь юристы должны продолжить обсуждение», – цитирует 31 октября Дмитрия Пескова RT. По его словам, в Ингушетии в данный момент проходит «юридический анализ этой ситуации».
30 октября Конституционный суд (КС) Ингушетии назвал подписанное в конце сентября соглашение «не соответствующим Конституции» республики, так как не был проведен референдум, а депутаты Народного собрания приняли свое решение тайным голосованием, чего в данном вопросе делать не могли. Постановление КС окончательное и обжалованию не подлежит. Однако глава республики Юнус-Бек Евкуров заявил, что КС не имеет права отменять закон об изменении границы с Чечней.
Справка:
Вопрос о границе между двумя кавказскими республиками возник в 90-х годах после распада Чечено-Ингушской АССР. Первая попытка официально разделить два субъекта была предпринята властями еще в 1993 году и привела к вооруженному конфликту. 26 сентября 2018 года глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и его чеченский коллега Рамзан Кадыров договорились о закреплении административной границы между регионами. Договор между субъектами России предусматривает равноценный обмен территориями Надтеречного района в Ингушетии и Малгобекского района в Чечне. В Ингушетии сочли, что в пользу Чечни будет отчуждаться около 20 тысяч га территории, и в республике начались акции протеста. 4 октября государственные СМИ сообщали, что парламент Ингушетии одобрил документ «большинством голосов». Однако сами депутаты, которые выходили к митингующим, говорили, что документ, напротив, «большинством голосов» одобрен не был. В тот же день охрана главы Ингушетии применила оружие для разгона собравшихся, стреляя в воздух. А глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что соглашение о границе было одобрено парламентом Чечни.