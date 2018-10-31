В Петербурге поборются за сотни млн рублей и право спускать горожан под землю

В Смольном выбрали подрядчиков, которые создадут проекты для реконструкции наклонных ходов трех станций метро. На базе этой документации будет проводиться и замена эскалаторов – их количество увеличивают с трех до четырех. Только на станции метро «Технологический институт» замена подъемников принесет бизнесу более 400 млн рублей.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

К сентябрю 2019 года в комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) должны прийти 3 проекта, в которых до мельчайшей детали будет прописан процесс замены эскалаторов на станциях метро «Площадь Восстания», «Площадь Ленина» и «Кировский завод». В конце октября ведомство подвело итоги конкурсов, на которых шла ожесточенная борьба. Заинтересованные разошлись настолько, что на одной из закупок скинули цену на 50%.

Во всех трех случаях между собой конкурировали Научно-исследовательский проектно-изыскательский институт «Ленметрогипротранс» и компания «Метрострой». По итогам открытых конкурсов контракты на разработку проектной документации для замены эскалаторов на станциях «Площадь Восстания – 2» и «Площадь Ленина – 2» достались институту. КРТИ был готов заплатить за эти работы 24 млн и 22 млн рублей, но в итоге «Ленметрогипротранс» получит за них 16,9 млн и 18,3 млн рублей. «Метрострой» был готов работать за ощутимо меньшие деньги — 12,4 млн рублей за проект для «Площади Ленина» и 11,9 млн рублей за документы для «Площади Восстания». И все же проиграл.

Участников оценивали по двум критериям: цена контракта (60% значимости критерия) и квалификация (40% значимости критерия). В итоге в обоих конкурсах «Метрострой» набрал по 76 баллов, а «Ленметрогипротранс» 79,77. В закупке проектной документации для замены эскалаторов на станции метро «Кировский завод» строителям подземки удалось одержать победу, сбив цену контракта с 22,7 млн рублей до 11,8 млн рублей. Квалификации «Ленметрогипротранса», который проектировал петербургское метро с 1955 года, оказалось недостаточно, чтобы пройти с предложением в 21,6 млн рублей.

Как правило, официально не больше 10% (зачастую гораздо меньше) от стоимости госконтракта — это прибыль для подрядчика. А снижая цену более чем на 50%, участник закупки в теории фактически добровольно подписывается под работой в убыток. Как поясняет «Фонтанке» собеседник, знакомый с ситуацией, всё объясняется прозаично: «Метрострой», который последние несколько месяцев выпрашивает у Смольного финансы на строительство Фрунзенского радиуса, готов потерять на проектировании, чтобы потом отбить в разы больше непосредственно на самих работах.

Дело в том, что конкретную модель будущих эскалаторов во многом определяет именно проектировщик. На страницах сентябрьского номера корпоративной газеты «Метростроитель» об этом говорит генеральный директор «СМУ-9» Алексей Уханов. Кстати, интервью Уханова частично посвящено тому, что «Метрострой» выпустил собственную модель эскалатора, которая сможет конкурировать с продукцией компании «ЭС-сервис», занимающейся серийным выпуском подъемников для метрополитена.

Уханов рассказывает, что Смольный собирался «воткнуть» узкобалюстрадный эскалатор конкурентов на реконструкцию станции «Технологический институт», но проект не прошел Главгосэкспертизу. В итоге «Ленметрогипротранс» взял эскалатор «Метростроя» и уже с ним получил одобрение экспертов. Возможность проверить подъемник «Метростроя» в скором времени должна появиться у жителей Купчино, когда откроется станция метро «Проспект Славы» – на ней будет установлена метростроевская техника. Если, конечно, открытие станций не перенесут с 20 декабря на более поздний срок. В то же время, по словам Уханова, продукция «ЭС-сервиса» в Петербурге стоит на «Новокрестовской», «Беговой», а также появится на «Горном институте».

Как рассказывают в «Метрострое», компания задумалась о выпуске собственных эскалаторов еще в 2012 году. К этому расположила ситуация: с рынка ушел десятилетиями производивший эскалаторы завод «ЭЛЭС». За пару лет до окончания бурной деятельности ЭЛЭС попытку активизироваться предпринял Кировский завод, который силами своей «дочки» компании «Универсалмаш» выпустил узкие эскалаторы для переходов на транспортном узле «Садовая» – «Сенная» – «Спасская». Однако попытка оказалась неудачной, и в результате эти подъемники ремонтируют чуть ли не каждый год, только за последние 3 года отдав АО «Завод «Универсалмаш» более 222 млн рублей через госконтракты на ремонт, технические работы и другую деятельность, связанную с этими эскалаторами.

Как уверял в разговоре с «Фонтанкой» директор компании «ЭС-сервис» Евгений Смородинский, идеи для своей модели эскалатора «Метрострой» во многом позаимствовал именно у его компании, но предъявить авторские претензии невозможно, так как даже небольшое изменение (например, в дизайне) делает подачу иска бессмысленной. Он также открыто заявил об амбициях участвовать в поставке эскалаторов для петербургской подземки и о готовности конкурировать с «Метростроем». На данный момент активнее всех у «ЭС-сервиса» закупается оборудованием Москва, организации которой только в 2018 году заключили с компанией 6 контрактов на сумму более 2,5 млрд рублей. Помимо объектов метрополитена, подъемники «ЭС-сервиса» стоят в «Стокманне», ТРК «Атлантик Сити», «Дом Мертенса», «Планета Нептун», «ПИК» и многих других ТК.

Через газету «Метростроитель» главный конкурент «ЭС-сервиса» уже упрекнул компанию в том, что основной заказчик работ (КРТИ) лоббирует её конструкции. При этом стоит отметить, что саму продукцию «Метрострой» никак не критиковал, а лишь подчеркивал превосходство собственной. Аналогичным образом комментируя «Фонтанке» борьбу за тендеры высказался и Смородинский, подчеркнув, что по ряду направлений его компания сотрудничает с «Метростроем».

До тех пор, пока не будут разработаны проекты для замены подъемников на станциях метро, говорить об их стоимости рано. Сейчас такой проект есть только по «Технологическому институту», для которого Смольный в июне объявил соответствующую закупку на 430 млн рублей, но отменил её спустя две недели, заявив, что конкурс в итоге пройдет в 2019 году. Находящаяся на 40 метров под землей станция «Технологический институт» по глубине заложения уступает и «Площади Восстания», и «Площади Ленина», и «Кировскому заводу», и это во многом определяет цену оборудования. Но если стоимость замены эскалаторов на других станциях метро будет такой же, то только в ближайшие три года (реконструкцию «Площади Восстания планируется начать в 2020 году, а «Площади Ленина» – в 2021) на поставке эскалаторов на старые станции можно будет выручить более 1 млрд рублей. Такая же борьба, скорее всего, пойдет за новые станции.

Михаил Грачев, «Фонтанка.ру»