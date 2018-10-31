18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+5°C
/ Завтра: +7
$ 65.60р
74.42р
14:34 31.10.2018
Расширенный поиск

Происшествия
31.10.2018 13:23
Печать

В Петербурге поборются за сотни млн рублей и право спускать горожан под землю

В Смольном выбрали подрядчиков, которые создадут проекты для реконструкции наклонных ходов трех станций метро. На базе этой документации будет проводиться и замена эскалаторов – их количество увеличивают с трех до четырех. Только на станции метро «Технологический институт» замена подъемников принесет бизнесу более 400 млн рублей.

В Петербурге поборются за сотни млн рублей и право спускать горожан под землю

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

К сентябрю 2019 года в комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) должны прийти 3 проекта, в которых до мельчайшей детали будет прописан процесс замены эскалаторов на станциях метро «Площадь Восстания», «Площадь Ленина» и «Кировский завод». В конце октября ведомство подвело итоги конкурсов, на которых шла ожесточенная борьба. Заинтересованные разошлись настолько, что на одной из закупок скинули цену на 50%.

Во всех трех случаях между собой конкурировали Научно-исследовательский проектно-изыскательский институт «Ленметрогипротранс» и компания «Метрострой». По итогам открытых конкурсов контракты на разработку проектной документации для замены эскалаторов на станциях «Площадь Восстания – 2» и «Площадь Ленина – 2» достались институту. КРТИ был готов заплатить за эти работы 24 млн и 22 млн рублей, но в итоге «Ленметрогипротранс» получит за них 16,9 млн и 18,3 млн рублей. «Метрострой» был готов работать за ощутимо меньшие деньги — 12,4 млн рублей за проект для «Площади Ленина» и 11,9 млн рублей за документы для «Площади Восстания». И все же проиграл.

Участников оценивали по двум критериям: цена контракта (60% значимости критерия) и квалификация (40% значимости критерия). В итоге в обоих конкурсах «Метрострой» набрал по 76 баллов, а «Ленметрогипротранс» 79,77. В закупке проектной документации для замены эскалаторов на станции метро «Кировский завод» строителям подземки удалось одержать победу, сбив цену контракта с 22,7 млн рублей до 11,8 млн рублей. Квалификации «Ленметрогипротранса», который проектировал петербургское метро с 1955 года, оказалось недостаточно, чтобы пройти с предложением в 21,6 млн рублей.

Как правило, официально не больше 10% (зачастую гораздо меньше) от стоимости госконтракта — это прибыль для подрядчика. А снижая цену более чем на 50%, участник закупки в теории фактически добровольно подписывается под работой в убыток. Как поясняет «Фонтанке» собеседник, знакомый с ситуацией, всё объясняется прозаично: «Метрострой», который последние несколько месяцев выпрашивает у Смольного финансы на строительство Фрунзенского радиуса, готов потерять на проектировании, чтобы потом отбить в разы больше непосредственно на самих работах.

Дело в том, что конкретную модель будущих эскалаторов во многом определяет именно проектировщик. На страницах сентябрьского номера корпоративной газеты «Метростроитель» об этом говорит генеральный директор «СМУ-9» Алексей Уханов. Кстати, интервью Уханова частично посвящено тому, что «Метрострой» выпустил собственную модель эскалатора, которая сможет конкурировать с продукцией компании «ЭС-сервис», занимающейся серийным выпуском подъемников для метрополитена.

Уханов рассказывает, что Смольный собирался «воткнуть» узкобалюстрадный эскалатор конкурентов на реконструкцию станции «Технологический институт», но проект не прошел Главгосэкспертизу. В итоге «Ленметрогипротранс» взял эскалатор «Метростроя» и уже с ним получил одобрение экспертов. Возможность проверить подъемник «Метростроя» в скором времени должна появиться у жителей Купчино, когда откроется станция метро «Проспект Славы» – на ней будет установлена метростроевская техника. Если, конечно, открытие станций не перенесут с 20 декабря на более поздний срок. В то же время, по словам Уханова, продукция «ЭС-сервиса» в Петербурге стоит на «Новокрестовской», «Беговой», а также появится на «Горном институте».

Как рассказывают в «Метрострое», компания задумалась о выпуске собственных эскалаторов еще в 2012 году. К этому расположила ситуация: с рынка ушел десятилетиями производивший эскалаторы завод «ЭЛЭС». За пару лет до окончания бурной деятельности ЭЛЭС попытку активизироваться предпринял Кировский завод, который силами своей «дочки» компании «Универсалмаш» выпустил узкие эскалаторы для переходов на транспортном узле «Садовая» – «Сенная» – «Спасская». Однако попытка оказалась неудачной, и в результате эти подъемники ремонтируют чуть ли не каждый год, только за последние 3 года отдав АО «Завод «Универсалмаш» более 222 млн рублей через госконтракты на ремонт, технические работы и другую деятельность, связанную с этими эскалаторами.

Как уверял в разговоре с «Фонтанкой» директор компании «ЭС-сервис» Евгений Смородинский, идеи для своей модели эскалатора «Метрострой» во многом позаимствовал именно у его компании, но предъявить авторские претензии невозможно, так как даже небольшое изменение (например, в дизайне) делает подачу иска бессмысленной. Он также открыто заявил об амбициях участвовать в поставке эскалаторов для петербургской подземки и о готовности конкурировать с «Метростроем». На данный момент активнее всех у «ЭС-сервиса» закупается оборудованием Москва, организации которой только в 2018 году заключили с компанией 6 контрактов на сумму более 2,5 млрд рублей. Помимо объектов метрополитена, подъемники «ЭС-сервиса» стоят в «Стокманне», ТРК «Атлантик Сити», «Дом Мертенса», «Планета Нептун», «ПИК» и многих других ТК.

Через газету «Метростроитель» главный конкурент «ЭС-сервиса» уже упрекнул компанию в том, что основной заказчик работ (КРТИ) лоббирует её конструкции. При этом стоит отметить, что саму продукцию «Метрострой» никак не критиковал, а лишь подчеркивал превосходство собственной. Аналогичным образом комментируя «Фонтанке» борьбу за тендеры высказался и Смородинский, подчеркнув, что по ряду направлений его компания сотрудничает с «Метростроем».

До тех пор, пока не будут разработаны проекты для замены подъемников на станциях метро, говорить об их стоимости рано. Сейчас такой проект есть только по «Технологическому институту», для которого Смольный в июне объявил соответствующую закупку на 430 млн рублей, но отменил её спустя две недели, заявив, что конкурс в итоге пройдет в 2019 году. Находящаяся на 40 метров под землей станция «Технологический институт» по глубине заложения уступает и «Площади Восстания», и «Площади Ленина», и «Кировскому заводу», и это во многом определяет цену оборудования. Но если стоимость замены эскалаторов на других станциях метро будет такой же, то только в ближайшие три года (реконструкцию «Площади Восстания планируется начать в 2020 году, а «Площади Ленина» – в 2021) на поставке эскалаторов на старые станции можно будет выручить более 1 млрд рублей. Такая же борьба, скорее всего, пойдет за новые станции.

Михаил Грачев, «Фонтанка.ру»

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
фото предоставлено авиакомпанией «Россия»
31.10.2018 12:49

«Россия» приступила к выполнению рейсов в Денпасар

Авиакомпания «Россия» впервые выполнила рейс из московского аэропорта Шереметьево в Денпасар, столицу индонезийской провинции Бали
Группа компаний «ЦДС»
31.10.2018 11:35

Один из крупнейших в стране турниров по боксу пройдет в Петербурге

С 1 по 4 ноября в Санкт-Петербурге пройдут одни из крупнейших в стране детско-юношеских соревнований по боксу – турнир памяти заслуженного тренера РФ Л.Н. Пивоварова. В мероприятии примут участие более трехсот юных спортсменов.
ГК «Полис Групп»
30.10.2018 18:33

В ЖК «Полис на Комендантском» приступили к покраске фасадов

Компания «Полис Групп» продолжает строительство ЖК «Полис на Комендантском» в Приморском районе Петербурга.
Магазин "Кей"
30.10.2018 15:32

Подборка от КЕЙ. ТОП бюджетных планшетов до 20к рублей

Просмотр фильмов, чтение книг, работа с документами и серфинг в интернете – все это удобнее выполнять на планшете. КЕЙ расскажет про планшеты до 20 тыс. рублей, которые подойдут для повседневных задач.
ПАО «Группа ЛСР»
30.10.2018 15:13

Стартуют продажи квартир в новом доме ЖК «Цивилизации»

«Группа ЛСР» вывела в продажу новый пул квартир в доме №11 жилого комплекса «Цивилизация», строительство которого компания ведет в Невском районе Санкт-Петербурга.
ГК «Эталон»
30.10.2018 14:41

ЖК «Петровская Доминанта» получил аккредитацию еще одного банка

ПАО «Бинбанк» аккредитовало новый жилой комплекс бизнес-класса «Петровская Доминанта», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на Петровском острове по адресу: Петровская коса, дом 7/2.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
30.10.2018 11:38

Конференция ВЭД: только актуальные вопросы

Банк «Санкт-Петербург» совместно с деловым аналитическим изданием «Эксперт Северо-Запад» провёл четвёртую конференцию для участников внешнеэкономической деятельности «Валютные контракты в новых экономических реалиях. Последнее обновление».
«Главстрой Санкт-Петербург»
30.10.2018 10:33

«Главстрой Санкт-Петербург» выводит в продажу новый корпус в 21 квартале ЖК «Северная долина»

«Главстрой Санкт-Петербург» приступает к реализации жилья в 5-м корпусе, расположенном в 21 квартале жилого комплекса «Северная долина». На старте продаж стоимость квартир в корпусе составляет от 2,14 млн рублей.
ГК "КВС"
29.10.2018 17:10

В «Ясно.Янино» появилась прорезиненная детская площадка

Жители микрорайона «Ясно.Янино» обращались в управляющую компанию, социальные сети застройщика с просьбой организовать прорезиненное покрытие на детской площадке жилого комплекса. Компания «КВС» не осталась в стороне и откликнулась на данную просьбу.
ГК "КВС"
29.10.2018 16:50

Жителей «Континентов» ждет удивительный дизайн

Компания «КВС» совместно с архитектурной мастерской Цыцина разработала ландшафтный дизайн для ЖК «Континенты».
ГК "КВС"
29.10.2018 16:19

Квартиры с видом на первозданный лес

С 25 октября открывается продажа квартир в корпусе «Лесной» микрорайона «Новое Сертолово». Проектом предусмотрен большой выбор интересных квартир и планировочных решений.
ГК «Эталон»
29.10.2018 15:44

Строительство первой очереди квартала «Галактика» выходит на финишную прямую

АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») приступило к завершающему этапу строительства первой очереди квартала «Галактика», который возводится на территории Адмиралтейского и Московского районов Санкт-Петербурга вблизи Московского проспекта и набережной Обводного канала.