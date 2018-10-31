Перевозчик не смог внедрить инновации в автовокзале на Обводном и начал продавать билеты самостоятельно. Пассажиры в растерянности

Билет на междугородний автобус не смогла купить в кассе автовокзала на Обводном канале жительница Петербурга. Вместо четкого адреса женщину якобы отправили в «какой-то магазин на Лиговском». На трудности перемещения пассажирка пожаловалась «Фонтанке» 31 октября.

Частичное объяснение ситуации клиентка нашла на сайте автовокзала, где сообщается, что билеты перевозчиков ООО «СКСавто» и ИП Кулик В.В. в кассах больше не продаются. Изменения коснулись маршрутов в города Псковской, Новгородской, Тверской областей, а также в Белоруссию и Эстонию.

В пресс-службе «Пассажиравтотранса» нашему корреспонденту заявили, что решение о смене точки продаж принято перевозчиками.

В свою очередь генеральный директор «СКСавто» Владимир Кулик в разговоре с «Фонтанкой» отметил, что компания продаёт билеты на свои рейсы в собственном офисе с первого октября. По словам предпринимателя, «СКСавто» пыталась интегрировать свою систему продажи билетов в программное обеспечение автовокзала. Нововведение позволило бы «видеть» автобус всем участникам процесса реализации билетов. Кроме того, пассажиры смогли бы приобретать места за 90 дней до поездки и в обратном направлении.

«В нашей стратегии развития мы не можем долго тянуть с ситуацией, когда автовокзалу мы каждый день в ручном режиме отправляли некие таблицы, какое место занято, какое свободно. Был человеческий фактор. Наши сотрудники час составляли эту таблицу, сотрудники автовокзала час заносили эту таблицу. Хотя 21 век, технологии развиты, это можно делать в автоматическом режиме», — пояснил Кулик.

Так и не достигнув договорённостей, «СКСавто» решила продавать билеты самостоятельно.

Напомним, в августе 2017 года у автовокзала на Обводном произошёл конфликт с перевозчиками. Автобусы перестали пускать на территорию предприятия, пока компании не заключат новый договор на обслуживание, подразумевающий повышение стоимости услуг автовокзала в два раза. Перевозчики от простоя понесли убытки. По словам Владимира Кулика, «СКСавто» и ИП Кулик взыскали через суд 920 тысяч компенсации.

Кроме того, антимонопольная служба нашла нарушения в финансовой политике «Пассажиравтотранса» и вынесла предприятию предписание.