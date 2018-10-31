Следственный комитет признал взрыв в Архангельске терактом. СВУ привел в действие 17-летний местный житель

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт») по факту взрыва в здании УФСБ Архангельска. Об этом 31 октября сообщается на сайте ведомства.

По информации следствия, в результате происшествия «погиб 17-летний местный житель, который пронес в здание самодельное взрывное устройство». Пострадали, как и сообщалось ранее, трое сотрудников регионального управления ФСБ. Уголовные дела по факту взрыва возбуждены по ст. 205 УК РФ (террористический акт) и ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконное ношение боеприпасов).

Напомним, взрыв у здания ФСБ в Архангельске прогремел в 8:52 31 октября. Фото подозреваемого опубликовало издание Znak.com. В телеграм-каналах распространяют заявление некоего Валерьяна Панова (скорее всего, псевдоним), который в чате архангельских анархистов якобы писал о том, что планирует самоподрыв.