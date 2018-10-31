Путин подписал закон о новых штрафах для организаторов митингов. За несостоявшиеся акции придется ответить рублем

Президент Владимир Путин подписал закон, ужесточающий ответственность организаторов несостоявшихся публичных акций. Документ опубликован 31 октября.

Госдума, напомним, одобрила законодательную инициативу единороссов и эсеров 18 октября, а Совфед – 24 октября.

Федеральный закон вносит в Административный кодекс новую статью, предусматривающую наказание за молчание организаторов отмененного публичного мероприятия. За неинформирование граждан и органов власти граждан ждут штрафы от 5 до 20 тысяч рублей, должностные лица — от 10 до 30 тысяч, юридические — от 20 тысяч до 100. То же наказание грозит за подачу уведомления о публичном мероприятии без реальных планов его проведения.

Рассматривать административные дела будут суды. Правом составлять протоколы наделили полицию.

Как ранее сообщала «Фонтанка», принятие нового закона вызвала «провокация из Петербурга». В ноябре 2017-го координатор штаба Алексея Навального в Северной столице Денис Михайлов подал более 600 заявок на проведение встречи с главой Фонда борьбы с коррупцией, однако ни одна из них не была согласована. При этом сам Смольный зачастую отказывает оппозиционерам в проведении митингов из-за неких мероприятий на том же месте, которые в итоге не проводятся.