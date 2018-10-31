Субсидия ЗСД к 2024 году может снизиться до 300 млн рублей

Ежегодная субсидия ЗСД, которая выплачивается из городского бюджета, может снизиться в ближайшие пять лет, заявил депутатам ЗакСа 31 октября председатель комитета по финансам Алексей Корабельников, рассказывая о проекте бюджета на 2019-2021 годы.

По его словам, в 2018-м на выплаты по ЗСД в бюджете были предусмотрены 4,1 млрд. В 2019-м — 3,7 млрд. Но они будут ниже по факту, поскольку эффективность эксплуатации дороги выше плановой модели, и в этом году получится сэкономить около 400 млн рублей. А к 2024-му выплата из бюджета может вообще составить всего 300 млн рублей. Правда, в бюджете субсидирование ЗСД проходит по двум статьям — таким образом, речь могла идти лишь об одной из них.

Напомним, что по условиям концессионного соглашения «Магистраль северной столицы» будет эксплуатировать ЗСД и взимать плату за проезд до 2042 года. До 2019-го город обязан возмещать компании недополученную прибыль, если она будет меньше указанной в договоре. Условия соглашения остаются коммерческой тайной. Ранее депутаты Законодательного собрания Петербурга пытались получить к нему доступ, но получили отказ от губернатора.