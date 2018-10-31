Смольный поддержал создание в Пушкине музея сказок «Лукоморье». Он может заработать через шесть лет

Интерактивный детский музей сказок Александра Сергеевича Пушкина «Лукоморье» появится в Пушкине. Выделение участка для строительства одобрило правительство Петербурга, сообщили 31 октября в пресс-службе вице-губернатора Игоря Албина.

Музей разместится в районе Детскосельского бульвара. Инвестором проекта, признанного стратегическим, выступает ООО «Светоч». По словам директора компании Светланы Головеровой, уже началось проектирование, проходят совещания с голландскими инженерами, имеющими опыт создания аналогичных объектов.

Предполагалось, что стоимость проекта составит 1,6 млрд рублей. В конечном итоге, полагает глава «Светоча», на музей может уйти около 3 млрд рублей.

Как пояснила Головерова, проект состоит из трех частей. В рамках первой будут созданы залы по мотивам сказок Пушкина, зал с танцующими фонтанами, кафе, интерактивный театр и детские игровые. Если к 2020 году формальности с предоставлением земельного участка будут решены, а проект – одобрен, первую очередь инвестор обещает сдать уже в 2024 году.

Второй этап предполагает создание зала русских народных сказок и сказок отечественных писателей. В рамках третьей части проекта инвестор построит зал по мотивам фантастических произведений и небольшой развлекательный технопарк.