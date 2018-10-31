Двухэтажные экскурсионные автобусы начали переводить на электротягу. В каждом колесе – по мотору

Первый электрический двухэтажный экскурсионный автобус появился на улицах Лондона, сообщает Automotive World. Теперь туристам не будет мешать звук дизельного двигателя, а экскурсоводам не придется напрягать голос.

Новый автобус двигается абсолютно бесшумно благодаря электрическим моторам от концерна Ziehl-Abegg (ZAwheel), встроенным в каждое колесо. Автобус длиной в 12 метров вмещает 75 человек на двух этажах (второй этаж открытый, крыши нет) и может проехать на одной зарядке до 150 километров.

Что интересно – технология компании ZAwheel позволяет «переводить на электричество» даже старые дизельные автобусы, поскольку электродвигатели встраиваются прямо в колеса и не требуют существенной переделки конструкции машины.

В данном случае за основу был взят стандартный двухэтажный автобус известной испанской компании Unvi с дизельным двигателем. Единственной проблемой, с которой столкнулась ZAwheel при переводе его на электротягу, это размещение батарей. Обычно при таких конверсиях батареи размещают на крыше, что в данном случае невозможно, поскольку второй этаж открытый. Батареи пришлось размещать внутри автобуса, благо из-за высокой эффективности электродвигателей батарейный блок не очень большой по объему.

Электрический автобус, будь то городской или экскурсионный, имеет огромные преимущества перед дизельным. Автобусы, как правило, работают в «рваном» режиме – от остановки к остановке, то есть с постоянными разгонами и торможениями. А это для двигатели внутреннего сгорания, коробки передач и тормозов означает постоянные перегрузки, повышенный расход топлива, не говоря уж о загрязнении воздуха. Электрическому автобусу такой режим нипочем, более того, при торможении включается регенерация, и таким образом еще и подряжаются аккумуляторы. Недаром мэрия Лондона предполагает переводить весь автобусный парк города на электротягу и уже сейчас активно испытывает электрические автобусы на городских маршрутах. Теперь настала очередь и для туристов пересаживаться на экологичные виды транспорта.