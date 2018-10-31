На ЧМ-2022 по футболу могут выступить 48 сборных вместо 32-х. Прежде расширение турнира планировалось не раньше 2026 года

Увеличение количества участников чемпионата мира по футболу может произойти уже на турнире в 2022 году. Об этом заявил президент ФИФА Джанни Инфантино в ходе выступления 31 октября на конгрессе Азиатской футбольной конфедерации в столице Малайзии Куала-Лумпуре.

«Мы приняли решение с 2026 года увеличить число участников финальных турниров чемпионата мира с 32 до 48. При этом мы рассматриваем возможность ввести эти изменения уже в 2022 году. Сейчас этот вопрос обсуждается с представителями Катара и других стран Ближневосточного региона. Надеемся, что переговоры приведут к успеху», — цитирует Инфантино РБК со ссылкой на Reuters.

Напомним, что финальный турнир чемпионата мира 2022 года также станет первым в истории, который пройдет не летом, а зимой — с 21 ноября по 18 декабря. Соответствующее решение было принято в связи с тем, что летом в Катаре температура воздуха поднимается до 50 градусов по Цельсию.

В 2026 году чемпионат мира по футболу пройдет в Канаде, Мексике и США. Матчи состоятся в десяти американских городах, трех канадских и трех мексиканских. Финал планируется провести в Нью-Йорке.