Volkswagen превратил кроссовер в кабриолет и собирается его продавать

Кадр из видео на YouTube-канале MOTOR1 US

Может ли Volkswagen сделать кроссовер T-Roc непрактичным, массивным и дорогим? Таким вопросом задается Motor1. Может! Достаточно превратить компактный кроссовер в кабриолет, наверное, с целью переплюнуть нелепостью вида даже Range Rover Evoque Convertible, пишет издание.

По слухам, в самом Вольфсбургае признали, что T-Roc Convertible не имеет «рационального смысла», но однако планируют запустить его в продажу в Европе в 2020 году. Почему? Просто потому, что VW считает, что он выглядит хорошо.

На шпионском видео, попавшем в руки журналистов Motor1, виден кроссовер с матерчатой откидной крышей и только двумя дверями вместо четырех. То есть можно попрощаться с практичностью и вместительностью «нормального» T-Roc, поскольку тут внутренний объем явно значительно меньше. Плюс механизм складывания крыши наверняка занимает немалую часть места, ранее доступного для груза, не говоря уже о том, что и самой крыше в сложенном состоянии нужно место.

Видео: YouTube/MOTOR1 US

Пока непонятно, изменится ли колесная баса по сравнению с обычным кроссовером T-Roc, но потеря задних дверей означает, что задним пассажирам будет, мягко говоря, сложнее входить и выходить из автомобиля. Среди видимых изменений помимо дверей явно подверглась переделке задняя часть: появился спойлер и третий стоп-сигнал.

Невозможно просто так убрать крышу, это обязательно скажется на всем кузове. Для компенсации потерь жесткости инженерам VW придется вводить дополнительные элементы, чтобы компенсировать потери. А это неизбежно утяжелит всю конструкцию, что скажется на ходовых характеристиках.

Станет ли кабриолет T-Roc хитом продаж? Нет, и это признают даже в Volkswagen. Кабриолеты это нишевый товар, для такого типа транспортного средства нет «огромного рынка», но почему-то в Вольсбурге его равно решили выпускать. Это довольно необычное решения для бизнеса, учитывая, что VAG все еще переживает последствия «дизельгейта», стоившего концерну огромных потерт. Ведь именно из-за экономии средств концерн решил отказаться от выпуска второго поколения своего флагмана Phaeton, однако непонятный конвертируемый кроссовер решили строить, недоумевает Motor1.