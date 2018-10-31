«Россия» приступила к выполнению рейсов в Денпасар

фото предоставлено авиакомпанией «Россия»

Авиакомпания «Россия» впервые выполнила рейс из московского аэропорта Шереметьево в Денпасар, столицу индонезийской провинции Бали

В индонезийском аэропорту Нгурах-Рай впервые приземлился Boeing 777-300 Extended Range авиакомпании «Россия». Время лайнера в пути составило 12 часов 15 минут. Протяженность маршрута из Шереметьево в Денпасар составляет 10600 км. На данный момент новое регулярное направление является рекордным по дальности перелета для авиакомпании «России».

После посадки в аэропорту воздушное судно торжественно встретили специально прибывший на церемонию чрезвычайный и полномочный посол Республики Индонезия в России и Республике Беларусь Вахид Суприяди, руководитель направления рынка Европы министерства туризма Республики Индонезия Агус Сетиаван, а также почетный консул РФ на о. Бали Нуку Камка. Прибывших встречали с цветочными гирляндами, национальными танцами провинции Бали и музыкой традиционного для Индонезии гамелана, которую в знак уважения и гостеприимства исполнила группа работников наземных служб аэропорта.

Прямые полеты в Денпасар будут осуществляться с частотой 3 раза в неделю. Из Москвы рейсы будут вылетать по средам, пятницам и воскресеньям (SU 6295) в 15.05, обратно (SU 6295) по понедельникам, четвергам и субботам в 10.05 (везде местное время). Билеты в Денпасар можно приобрести на официальном сайте ПАО «Аэрофлот».



Рейс на Бали открывает новую веху в современной истории авиакомпании. «Россия» с поступлением в парк лайнеров Boeing 777-300ER ER, имеющих одну из самых вместительных компоновок, начала расширять географию полетов до самых дальних уголков планеты. Загрузка первого рейса составила более 85%, что является отличным показателем в практике гражданской авиации.



Лайнер Boeing 777-300 ER имеет компоновку, рассчитанную на перевозку 21 пассажира класса Бизнес и 436 – класса Эконом. Самолеты оснащены мобильными стриминговыми серверами SIFES (Streaming In-flight Entertainment System), которые позволяют пассажирам подключать личные гаджеты (телефоны, ноутбуки, планшеты) к внутренней сети Wi-Fi, где они могут найти последние новинки кинематографа, музыку и другие программы. Развлекательная программа предоставляется бесплатно.