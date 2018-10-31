Давшую течь теплосеть на Ленинском починили, в дома возвращают горячую воду

Ремонт лопнувшей трубы ГВС завершен в Красносельском районе Петербурга, где накануне три многоэтажки остались без горячей воды.

Как сообщили «Фонтанке» 31 октября в «Теплосети», аварийные бригады завершили ремонтные работы на трубопроводе диаметром 125 мм по адресу: Ленинский проспект, 69, корпус 1.

Сварочные работы закончили в 3:20, сейчас восстанавливается циркуляция в зоне отключения участка. Теплоэнергетики заменили около 8 метров трубопровода.

Напомним, о вытекании на Ленинском стало известно около шести вечера 30 октября. Теплоэнергетики пообещали не оставлять местных жителей с холодными батареями, но подачу горячей воды в три жилых дома ограничили.