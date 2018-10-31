Национальный антитеррористический комитет: У здания ФСБ в Архангельске произошел самоподрыв. Погиб нападавший

Молодой человек, устроивший взрыв у здания УФСБ в Архангельске, погиб от полученных ранений на месте. Об этом 31 октября сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

В официальном заявлении НАК говорится, что взрыв произошел в 8.52 на входе в административное здание управления ФСБ.

«По предварительной информации, лицо, вошедшее в здание, достало из сумки неустановленный предмет, который спустя некоторое время взорвался у него в руках, в результате чего он получил ранения, несовместимые с жизнью», – сообщает НАК.

Ранения разной степени тяжести получили три сотрудника ФСБ. Сейчас место происшествия обследуют взрывотехники. «Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь», – уточнили в НАК.

Отметим, фото подозреваемого опубликовало издание Znak.com. В телеграм-каналах распространяют заявление некоего Валерьяна Панова, который в чате архангельских анархистов якобы писал о том, что планирует самоподрыв.