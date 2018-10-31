ВЦИОМ назвал, какие праздники отмечают россияне. День Победы уступил только Новому году

Самым популярным праздником, который отмечают почти 100% россиян, стал Новый год. На втором месте – День Победы, который празднуют 95%. Замыкает тройку Международный женский день с 88%. Об этом сообщается в исследовании ВЦИОМ, итоги которого опубликованы 31 октября.

Среди религиозных праздников самые значимые – Пасха (82%) и Рождество Христово (77%).

Пришедшие из других стран Хэллоуин, китайский Новый год и День святого Патрика пока собирают не более 5% граждан, считающих их поводом для торжества. Даже за День святого Валентина проголосовали всего 27% опрошенных, однако это на один процент больше, чем у Дня космонавтики.

Женщины чаще мужчин выбирают религиозные праздники, однако россияне чаще россиянок празднуют День святого Валентина и День космонавтики.

Согласно опросу ВЦИОМ, жители небольших городов и сел чаще москвичей и петербуржцев находят время на праздники.