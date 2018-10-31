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31.10.2018 11:35
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Один из крупнейших в стране турниров по боксу пройдет в Петербурге

Один из крупнейших в стране турниров по боксу пройдет в Петербурге

Группа компаний «ЦДС»

С 1 по 4 ноября в Санкт-Петербурге пройдут одни из крупнейших в стране детско-юношеских соревнований по боксу – турнир памяти заслуженного тренера РФ Л.Н. Пивоварова. В мероприятии примут участие более трехсот юных спортсменов.

Масштабный детский боксёрский турнир Санкт-Петербурга начинается на этой неделе на Петроградской стороне. Три сотни участников со всей страны, четыре дня состязаний – турнир памяти заслуженного тренера РФ Л. Н. Пивоварова претендует на звание одного из крупнейших в России. Как и всегда, турнир состоится при поддержке Группы ЦДС, которую возглавляет ученик Пивоварова М.А. Медведев.

Турнир, посвященный памяти основателя петербургского боксёрского «СКА» Леонида Николаевича Пивоварова, состоится в Петербурге уже в четвёртый раз. Впервые соревнования прошли в 2014 году по инициативе Спортивной Федерации Бокса Санкт-Петербурга, а также воспитанников знаменитого тренера, боксёров и бизнесменов, в число которых входит и глава Группы ЦДС Михаил Анатольевич Медведев. ЦДС, долгие годы помогавший развитию бокса в Северной Столице, стал единственным крупным бизнесом на Северо-Западе, учредившим собственный боксёрский турнир.

В соревнованиях, которые будут длиться четыре дня (с 1 по 4 ноября) примут участие боксёры самой важной возрастной группы – дети и подростки с 13 до 16 лет. Принято считать, что именно в этом возрасте закладывается спортивный потенциал будущих чемпионов: за боксёрами не старше 16 лет пристально следят тренеры городской и национальной сборных, чтобы выявить самых перспективных бойцов.

Традиционно, турнир Пивоварова собирает до трёхсот участников и входит в число крупнейших детских турниров страны. Единственные боксёрские состязания в Петербурге, сопоставимые по количество юных участников, проходят весной под эгидой фонда Николая Валуева.

«На мой взгляд, поддержка спорта, особенно детского – это одна из важнейших задач любого бизнеса, – сообщил генеральный директор Группы ЦДС Михаил Медведев, – Детский и юношеский спорт – это залог здоровья, правильного воспитания подрастающего поколения и основа престижа нашей страны. Мне как выпускнику петербургской школы бокса особенно близок этот вид спорта. Считаю правильным, что турнир посвящен памяти одного из самых выдающихся ее тренеров. Желаю ребятам удачи на соревнованиях и пусть победит сильнейший!».

Справка о  Группе ЦДС

 

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