Правительство предлагает сохранить в Крыму роуминг, но отменить плату за входящие

Правительство решило изменить подход к регулированию стоимости сотовой связи в Крыму. Как сообщил 31 октября «Коммерсантъ», чиновники подготовили поправки в законопроект об отмене в России роуминга, который сейчас рассматривается в Госдуме.

В отличие от исходной версии проекта, которая предполагала полный отказ от национального роуминга, теперь предлагается другой вариант — отмена платы за входящие звонки на территории России. Таким образом, путешествующие россияне смогут бесплатно принимать звонки, но за исходящие по-прежнему будут платить больше, чем в остальной части страны, где роуминг уже отменен.

Национальный роуминг действует, когда у оператора нет своей сети в регионе, и его абонент автоматически подключается к сети другого оператора. Ранее участники рынка сообщали, что в России, по сути, один такой регион — Крым: «большая четверка» не работает в республике из-за угрозы санкций и пользуется сетями местных операторов. В сентябре Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала каждого из операторов «большой четверки» («Вымпелком» «Мегафон», МТС и Tele2) на 750 тысяч рублей за дорогую связь в Крыму.

По данным издания, поправки совместно разработали Минкомсвязь, Федеральная антимонопольная служба и Минэкономики, в середине октября по ним состоялось согласительное совещание у вице-премьера Максима Акимова.

Однако участники рынка считают, что отмена платы за входящие лишит крымских операторов «львиной доли доходов во время туристического сезона», и в крайнем случае они могут отказать «большой четверке» в услугах роуминга.

Крупные сотовые операторы считают, что нововведению должно предшествовать снижение ставок интерконнекта — платы за услуги присоединения и пропуска голосового трафика в чужих сетях.