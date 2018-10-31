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Общество
31.10.2018 11:33
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Комиссия: «Союз» рухнул из-за нештатной работы датчика разделения ступеней

Нештатная работа датчика, сигнализирующего о разделении первой и второй ступеней носителя, стала причиной неудачного пуска «Союза-ФГ» 11 октября. Об этом заявил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

Слова топ-менеджера 31 октября приводит ТАСС. 

«Пару дней назад закончила работу аварийная комиссия, авария произошла из-за нештатного разделения первой и второй ступеней, – рассказал представитель Роскосмоса. – Одна из "боковушек" при разделении не отвелась на нужное расстояние и ударила по баку горючего второй ступени, что привело к разрыву бака и разрушению первой ступени». 

По словам Крикалева, виной всему – нештатная работа датчика, который сигнализирует о расхождении первой и второй ступеней. Сейчас госкорпорация проводит «цикл мероприятий, чтобы обеспечить дальнейшие безопасные полеты».

Крикалев сделал это заявление на торжественном мероприятии, посвященном 55-летию Института медико-биологических проблем РАН (ИМБП). Пресс-конференция Роскосмоса, где официально планировалось заявить о причине аварии, перенесена с сегодняшнего дня на 1 ноября. 

Справка:

«Союз» стартовал с Байконура 11 октября и должен был доставить на Международную космическую станцию российского космонавта Алексея Овчинина и астронавта NASA Ника Хейга. Третье место занимал контейнер с грузом. На 122-й секунде пилотируемый корабль потерял управление и упал. Оба члена экипажа корабля после аварии остались живы, эвакуировавшись в специальной капсуле.

По факту аварии следственный отдел СКР на комплексе Байконур возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности строительных работ, повлекших крупный ущерб (ст. 216 УК РФ).

Установлением причин аварии занималась специальная комиссия Роскосмоса. На следующий день после крушения «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника, участвующих в расследовании, выдал первую версию случившегося. По мнению собеседников издания, авария могла произойти из-за не отделившегося бокового блока первой ступени ракеты-носителя.

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