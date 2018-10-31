Комиссия: «Союз» рухнул из-за нештатной работы датчика разделения ступеней

Нештатная работа датчика, сигнализирующего о разделении первой и второй ступеней носителя, стала причиной неудачного пуска «Союза-ФГ» 11 октября. Об этом заявил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

Слова топ-менеджера 31 октября приводит ТАСС.

«Пару дней назад закончила работу аварийная комиссия, авария произошла из-за нештатного разделения первой и второй ступеней, – рассказал представитель Роскосмоса. – Одна из "боковушек" при разделении не отвелась на нужное расстояние и ударила по баку горючего второй ступени, что привело к разрыву бака и разрушению первой ступени».

По словам Крикалева, виной всему – нештатная работа датчика, который сигнализирует о расхождении первой и второй ступеней. Сейчас госкорпорация проводит «цикл мероприятий, чтобы обеспечить дальнейшие безопасные полеты».

Крикалев сделал это заявление на торжественном мероприятии, посвященном 55-летию Института медико-биологических проблем РАН (ИМБП). Пресс-конференция Роскосмоса, где официально планировалось заявить о причине аварии, перенесена с сегодняшнего дня на 1 ноября.