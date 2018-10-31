Российская компания обеспечит Хельсинки городскими самокатами

Стартап из Калининграда Samocat Sharing Oy выиграл конкурс IdeaLab, объявленный транспортным управлением Хельсинки HSL. Российская компания установит 50 самокатных станций в центральных районах финской столицы, сообщает 31 октября HSL.

Жители и гости города смогут арендовать традиционные и электроприводные сити-самокаты в 2019 году. Для этого понадобится специальное мобильное приложение.

Летом 2017 года сервис краткосрочной аренды электросамокатов Samocat Sharing запустил свой первый пилотный проект в Евросоюзе в финском муниципалитете Эспоо. Всё началось с того, что основатели стартапа Samocat Sharing на технологическом фестивале Slush в Хельсинки в ноябре 2016 года провели переговоры с представителями финского фонда Tekes, а после в Москве компания по привлечению бизнеса в финскую столицу Helsinki Business Hub помогла организовать встречи с потенциальными клиентами.

Всего в рамках проекта экспериментального развития городской мобильности HSL выделяет один миллион евро. Второй победитель конкурса – компания ViaVan Technologies B.V, разработавшая сервис попутчиков ViaVan. Контракты планируется подписать в этом году.