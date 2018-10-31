Пока сознательные водители едут в метро, на опустевших улицах Петербурга бьются маршрутки

Сразу несколько ДТП с маршрутками произошло утром 31 октября в Санкт-Петербурге. При этом в целом загруженность улиц невысока, а, соответственно, и аварий не больше, чем обычно.

«На Заневской площади на глазах у замёрзших несостоявшихся пассажиров 95-я маршрутка вписалась в 39-й трамвай. Пробки нет, трамваи стоят в обе стороны», – рассказывали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» около половины десятого.

Фото: vk.com/spb_today

На перекрёстке Пискарёвского и Полюстровского проспектов не смогли проехать мимо друг друга маршрутка и внедорожник. «Кто-то торопился к окулисту», – шутят очевидцы. А вот прийти к общему решению водителям, видимо, удалось, и вскоре они разъехались.

Маршрутка, «Лада Калина» и «БМВ» столкнулись прямо на переезде в Ольгино, сильно затормозив поток. «Мы едем от «Лахта Центра» час! И до сих пор не доехали. Куча людей опоздали на работу», – жалуются в «ДТП и ЧП».

Ещё одна маршрутка на бульваре Новаторов, около станции метро «Проспект Ветеранов», «развернулась под «Шкоду», никто не пострадал, рассказывают в группе.

В целом сообщений о ДТП от очевидцев сегодня немного. Да и загруженность улиц невелика: по данным сервиса «Яндекс.Пробки», максимум составил 5 баллов, к 10:30 были и вовсе «зелёные» 3 балла, а после 10:45 стало чуть плотнее – «жёлтые» 4.

Всю осень утренний максимум достигал 7 баллов, а с наступлением холодов, то есть с начала недели – 29, 30 и 31 октября – только 5. Эта тенденция демонстрирует сознательность петербургских водителей: похоже, многие из тех, кто ещё не переобулся, решают не создавать проблем себе и другим и едут на работу общественным транспортом. Действительно, как предупреждал главный синоптик Петербурга Александр Колесов, если переждать нынешнее похолодание, смену резины на зимнюю можно отложить: в начале ноября грядёт потепление. Получается, мечта Колесова исполнилась, насколько это возможно в нашем городе.

Сразу три магистрали с нехарактерно свободным движением обнаружили утром «Яндекс.Пробки»: Выборгское шоссе в центр (1 балл, что на 2 балла ниже обычного), проспект Культуры – Тихорецкий проспект в центр (5 баллов, что на 2 балла ниже обычного), Софийская улица в центр (3 балла, что на 2 балла ниже обычного).

Необычно плотный трафик, не характерный для данного времени, был зафиксирован на Приморском проспекте из центра (5 баллов, что на 5 баллов выше обычного).

Крупнейшими пробками сегодня на данный момент были:

9:57, внешняя сторона КАД, 7,3 км, от Колтушского шоссе до Шафировского проспекта. Пробка продержалась 2 часа 40 минут. 9:14, внутренняя сторона КАД, 4,8 км, от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной. Пробка продержалась 1 час 30 минут. 8:11, Витебский проспект, 4,8 км, от проспекта Славы до Воздухоплавательной улицы. Пробка продержалась 1 час 20 минут. 9:48, Приморское шоссе, 4,5 км, от Беговой улицы до Коннолахтинского проспекта. Пробка продержалась 2 часа 10 минут. 8:08, Московское шоссе, 3,7 км, от терминала АКМLogistics до 3-го Бадаевского проезда. Пробка продержалась 1 час 10 минут.

Отметим, кстати, что в этом списке больше нет пробки на севере КАД, прописавшейся там с лета: сегодня на участке от съезда к ТК «Китай-город» до съезда на ЗСД сняли ограничение движения.