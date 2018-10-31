В «Штаб-квартире» петербуржцам расскажут про добровольчество

В социальном коворкинге «Штаб-квартира» пройдёт серия мастер-классов по основным направлениям добровольческой деятельности. Первый состоится 1 ноября.

На мастер-классах все желающие смогут узнать, что такое добровольный социальный год, как организовать большое благотворительное событие, как стать волонтером-тьютором и даже научиться русскому жестовому языку.

Занятия пройдут в пространстве «Штаб-квартира» (ул. Марата, 31), а проведут их представители ведущих добровольческих и благотворительных организаций Санкт-Петербурга – герои проекта «Истории завтрашнего дня». Мастер-классы открыты для всех, кому близка тема волонтерства и благотворительности, интересны и полезны тем, кто давно хотел помогать, но не знал, с чего начать.

Первая встреча состоится уже 1 ноября. На ней Любовь Новикова, куратор проекта «Сопровождаемое трудоустройство» Благотворительного фонда «Выход в Петербурге», расскажет, чем занимаются волонтеры Центра социализации взрослых людей с аутизмом «Антон тут рядом», а также познакомит с азами организации массовых благотворительных мероприятий на примере ежегодного забега «Забег тут рядом».

Всего в ноябре запланировано проведение шести мастер-классов. Приглашаются все желающие, но предварительно необходимо зарегистрироваться. Регистрация уже открыта.