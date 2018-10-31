Происшествия
Дым из промзоны затянул небо над Дальневосточным проспектом
Столб чёрного дыма заметили горожане в Невском районе Петербурга утром 31 октября. Источник огня находился в промзоне.
читатель "Фонтанки" Валентин
«Между Дальневосточным проспектом и Октябрьской набережной что-то горит на протяжении 20 минут», — написали очевидцы.
Некоторые предполагали, что горят склады.
Как объяснили в пресс-службе городского МЧС, сообщение о возгорании на Дальневосточном проспекте, 7, поступило в 10:49. Пламя охватило мусор, разбросанный у гаражей на 20 квадратных метрах. Спасатели ликвидируют пожар.