В России запретили автобусные перевозки без лицензии

Президент России подписал федеральный закон о лицензировании автобусных перевозок.

«Осуществление лицензируемого вида деятельности с использованием транспортных средств, сведения о которых не включены в реестр лицензий, запрещается», – говорится в подписанном 31 октября документе.

Закон, среди прочего, приписывает оснастить автобусы тахографами, данные с которых могут проверить органы госконтроля.

Напомним, что в прошлом году Министерство транспорта России предложило вернуть лицензирование автобусных перевозок. Президент ранее отмечал рост числа ДТП с автобусами на российских дорогах.