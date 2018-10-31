В результате взрыва в здании ФСБ в Архангельске пострадали трое человек, один погиб

В результате взрыва в здании УФСБ по Архангельской области погиб один человек, еще трое были ранены. Как передает Russia Today со ссылкой на РИА Новости, об этом 31 октября заявил губернатор региона Игорь Орлов.

Напомним, ранее было известно только об одном погибшем. Взрыв у здания на Троицком проспекте, 54, в Архангельске прогремел рано утром в среду. Сильно повреждена проходная. На месте работают экстренные службы. По предварительной информации, погибший не является сотрудником ФСБ.

Ранее в Национальном антитеррористическом комитете подтвердили факт взрыва и заявили, что все обстоятельства инцидента устанавливаются.