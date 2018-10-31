Со счета Улюкаева сняли арест для выплаты почти 125 миллионов рублей штрафа

Замоскворецкий суд Москвы принял решение снять арест со счета бывшего министра экономического развития РФ, чтобы у Алексея Улюкаева была возможность выплатить оставшуюся часть уголовного штрафа.

Служба судебных приставов ходатайствовала о снятии ареста со счета Алексея Улюкаева из-за того, что исполнители не смогли получить средства в связи с отказом банка. Об этом 31 октября сообщает RT со ссылкой на РИА Новости.

Ранее на таком шаге наставала защита экс-министра, мотивируя это тем, что только так у него будет возможность выплатить оставшуюся часть 130-миллионного штрафа. Однако суд отклонил ходатайство, так как списание было предписано приговором. Банк, в свою очередь, отказал судебным приставам, сославшись на судебный арест.

Напомним, что экс-министр заплатил лишь небольшую часть 130-миллионного штрафа: ему нужно выплатить государству 124,9 миллиона рублей.

В ноябре 2016 года Улюкаев был задержан и с санкции Басманного суда помещен под домашний арест. Ему было предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки»). 16 ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ о его освобождении от должности министра в связи с утратой доверия. Мосгорсуд 12 апреля 2018-го подтвердил Улюкаеву восьмилетний срок в колонии строгого режима и штраф в 130 млн рублей, к которым 15 декабря 2017 года его приговорил Замоскворецкий суд за взятку в 2 млн долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Министр требовал деньги за положительную оценку ведомства, повлиявшую на результаты сделки при покупке «Башнефти». При этом суд не стал лишать Улюкаева полученных им ранее госнаград и звания заслуженного экономиста России.