Взрослые тоже хотят жить

Рите Кагян 38 лет. В 2013-м у женщины обнаружили тяжёлое и редкое заболевание – идиопатическую лёгочную гипертензию. С тех пор для того, чтобы дышать и жить, ей необходим постоянный приём дорогостоящих препаратов. Государство лекарство не предоставляет, купить его самостоятельно женщина не может. Её состояние между тем стремительно ухудшается.

Благотворительный фонд «Наташа» просит помочь собрать средства на жизненно необходимый лекарственный препарат.

Рита Кагян, 38 лет.

Идиопатическая лёгочная гипертензия 3 степени.

Необходим препарат «Траклир». Стоимость – 169 000 руб.

Рита – удивительно оптимистичный человек. Даже сейчас, когда из-за тяжёлой болезни она практически не выходит из дома, женщина умеет радоваться каждому новому дню.

У неё двое детей – сын и дочь. Рита с супругом всегда мечтали иметь троих детей, и в 2004 году на свет появилась младшая дочка – Лусине. К несчастью, малышка родилась с патологией развития лёгких и умерла в возрасте десяти месяцев.

«Сказать, что это было ударом для нас всех, – это не сказать ничего, – рассказывает Рита. – В 2005 году, на фоне переживаний, я впервые почувствовала себя плохо. Появилась быстрая утомляемость, начались проблемы с давлением и сердцем. Долгое время лечилась таблетками для нормализации давления, но я чувствовала, что моё состояние ухудшается с каждым годом. В 2007 году, на очередном обследовании, мой лечащий врач порекомендовал сменить климат на более влажный. И в 2008-м мы с мужем приняли решение переехать в Петербург. Здесь я продолжала лечение, состояние всё ухудшалось, стали появляться одышка, сильная утомляемость и боли в сердце. Врачи долго не могли выяснить причину, и только в 2013 году, во время поездки в Армению, в один из дней, когда мне снова стало плохо, врачи сразу же положили меня в реанимацию и после зондирования впервые поставили мне этот страшный диагноз – идиопатическая лёгочная гипертензия 2-й степени. Сейчас она переросла в 3-ю степень с угрозой 4-й».

С этого дня жизнь женщины перевернулась.

В петербургском НМИЦ им. В. А. Алмазова диагноз подтвердили. Лёгочная артериальная гипертензия – давление в лёгочной артерии, в разы превышающее норму, – может быть следствием порока сердца, а может возникнуть внезапно, как в случае с Ритой: человек просто начинает задыхаться. Возникают лёгочная и сердечная недостаточность, обмороки, цианоз, когда синеют ногти, губы, появляются множественные отёки, переносить любые физические нагрузки становится невозможным. У болезни есть 4 стадии, на последних из которых сужаются практически все сосуды и сердце в любой момент может остановиться. К сожалению, у Риты предпоследняя стадия болезни.

По жизненным показаниям ей назначены дорогостоящие препараты «Ревацио» и «Траклир», получить которые от государства Рите не удаётся. Благотворительный фонд «Наташа» периодически помогает ей с препаратом «Ревацио», но Рите необходима комплексная терапия, без которой каждый новый день может стать последним в её жизни. Сейчас она практически не выходит из дома, все домашние заботы лежат на плечах её 18-летней дочери.

«Сын с мужем, конечно, тоже помогают, и я каждый день благодарю Бога за то, что он подарил мне счастье быть рядом с ними. И конечно, как любая мама, я желаю разделить счастье своих детей и в будущем, увидеть, как они растут, набираются сил, создают свои семьи, – говорит Рита. – Сейчас у меня одна надежда на неравнодушных людей, которых, к счастью, великое множество в нашей стране, и, конечно, бесконечно благодарна Богу за эту возможность и надежду…».

Рите срочно нужен препарат «Траклир» стоимостью 169 000 руб. Приобрести лекарство самостоятельно её семья не в силах. Мы просим вас о любой посильной поддержке.

О том, как помочь Рите Кагян, можно узнать на сайте Благотворительного фонда «Наташа»: http://fondnatasha.com/patients/kagjan_rita/details/.

Медицинские документы, контакты, новости, отчёт о сборе средств – на странице Риты на сайте фонда: http://fondnatasha.com/patients/kagjan_rita/.