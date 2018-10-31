В Якутии задержанного пристегнули наручниками к батарее. Мужчина погиб от прорыва трубы

В Якутии задержанный погиб в отделе полиции из-за лопнувшей трубы отопления. Мужчину пристегнули наручниками к батарее, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК) 31 октября.

По предварительной информации, 47-летнего жителя Нижнеколымского района задержали по подозрению в мелком хулиганстве и доставили в здание администрации, где временно обустроили кабинет участкового. Полицейский пристегнул мужчину наручниками к радиатору и ушел на ночь.

Как сообщает СК, в кабинете произошел прорыв системы отопления, утром ​задержанного нашли мертвым. По предварительным данным, он погиб от термического шока. В СК уточнили, что прорыв произошел из-за сорванного крана радиатора.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).