Работу группы в петербургском детсаду приостановили из-за блох. В прокуратуру пожаловались родители покусанных дошколят

Родители написали коллективное письмо после появления следов укусов на коже их детей – воспитанников детсада №119 Петербурга. После этого прокуратура Невского района отправилась в дошкольное учреждение на улице Подвойского с проверкой. Она закончилась закрытием одной из групп: в помещении жили блохи.

«При визуальном осмотре помещений этой группы и подвального помещения выявлено пребывание синантропных членистоногих насекомых (блох, мух)», – сообщает 31 октября на своем сайте петербургская прокуратура.

Проверка показала, что химическая чистка постельного белья, подушек, одеял и матрацев не проводилась как минимум год.

Невский районный суд приостановил работу группы на 30 дней с формулировкой «в связи с возникшей угрозой для жизни и здоровья детей». Прокуратура Петербурга сейчас готовит документы для проведения доследственной проверки, по итогам которой может быть возбуждено уголовное дело.