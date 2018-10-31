В Афганистане разбился военный вертолет. Погибли 25 военных и чиновников

Военный вертолет потерпел крушение в районе Анара Дара провинции Фарах в Афганистане 31 октября. На борту находились 25 человек, все они погибли, сообщает Reuters.

Разбившийся вертолет летел в сопровождении еще одного военного вертолета. По предварительной информации, во время полета была плохая погода, пилот потерял управление. Представитель Талибана в свою очередь заявил Reuters, что вертолет был подбит боевиками.

На борту находились глава парламента провинции Фарах Фарид Бакхтавар, два областных депутата, заместитель командира 207-го корпуса армии Афганистана.