Петербурженка рассказала о развращении восьмилетнего сына. Мальчиком заинтересовался многодетный отец

Нездоровое общение усмотрела петербурженка между своим сыном и отцом его друга. Представитель старшего поколения, по её словам, ударился в разврат.

Как стало известно «Фонтанке» 31 октября, накануне с заявлением в полицию Красносельского района обратилась 40-летняя горожанка. Она рассказала, что её восьмилетний сын навестил своего друга, живущего на Театральной улице. По словам дамы, пришедшим в гости мальчиком заинтересовался взрослый. Общение между 46-летним главой семейства и второклассником закончилось развратом.

Мужчину задержали. По данным «Фонтанки», он воспитывает трех дочерей и сына.