У здания ФСБ в Архангельске произошел взрыв. Есть погибший

Взрыв произошел у здания управления Федеральной службы безопасности в Архангельске утром 31 октября. По предварительной информации, есть пострадавший.

Как сообщает информационное агентство «Регион 29», у проходной дома 54 по Троицкому проспекту раздался сильный хлопок, после чего повалил дым. Проходная сильно повреждена. Район оцепила полиция, на место прибыли экстренные службы.

По информации ТАСС, в результате ЧП пострадал один человек. Он скончался на месте от полученных травм. Источник агентства уточнил, что погибший не является сотрудником управления.

ФСБ официально происшествие пока не комментирует.