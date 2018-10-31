Полиция задержала налётчиков на Apple shop в Петербурге. Айфоны мужчины подарили себе в День всех влюблённых

Налётчики, побывавшие в фирменном магазине Apple в День всех влюблённых, так и не смогли оторвать от сердца модные гаджеты. Когда к ним в гости пришли полицейские, доказательств незаконного визита долго искать не потребовалась, «яблочные» смартфоны оказались при них.

Как стало известно «Фонтанке» 31 октября, по подозрению в разбое в магазине Apple shop задержаны и изобличены двое 20-летних горожан. У них частично изъяли похищенную технику. Ранее напарники к уголовной ответственности не привлекались. Судя по страничке в социальной сети, один из налётчиков увлекается прокачкой мышц в тренажёрном зале.

Визитёры с пистолетом и газовым баллончиком ворвались в фирменный магазин Apple на улице Марата 14 февраля. Они собрали с витрин телефоны, сложили их в рюкзак Nike и пропали.