В Германии обеспокоены качеством новой военной техники. Больше половины боевых машин использовать нельзя

В министерстве обороны ФРГ обеспокоены качеством поставляемой в войска военной техники. По информации минобороны страны, в 2017 году только 39% боевых машин были готовы к использованию после поставки.

Как 31 октября пишет РБК со ссылкой на немецкую газету Welt, всего в прошлом году Вооруженные силы Германии получили 97 единиц крупногабаритной военной техники, из них к боевому применению были готовы 38 машин. При этом военное ведомство ставит своей целью довести этот показатель до 70%, отмечает издание.

Особое беспокойство у минобороны ФРГ вызывают военно-транспортные самолеты Airbus A400M и боевая машина пехоты (БМП) «Пума» производства Krauss-Maffei Wegmann и Rheinmetall-Landsysteme. Хотя качество поставляемых машин и «продолжает улучшаться», сказал парламентский статс-секретарь минобороны ФРГ Петер Таубер в ответ на запрос депутата Левой партии Матиаса Хёна, передает DPA. «Мы по-прежнему считаем, что промышленность обязана исполнить данные обязательства как можно скорее», — добавил Таубер.

Из 71 БМП «Пума» только 27 пригодны к использованию, из восьми А400M — только четыре. Такая же ситуация с новыми вертолетами: из семи боевых вертолетов Eurofighter Tiger к эксплуатации пригодны два, из семи транспортных вертолетов NH90 — тоже два.

Также только один из новых истребителей Eurofighter готов к использованию, остальные были возвращены производителю для замены электроники. Их поставка ожидается в ближайшее время, заверил Таубер.

Германия планирует до 2024 года увеличить военные расходы до 1,5% ВВП. С 2013 по 2017 год военный бюджет ФРГ увеличился на 17%. В 2018 году Берлин выделил на нужды военных €39 млрд.