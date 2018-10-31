ЦБ лишил лицензии Международный банк Санкт-Петербурга, который входил во вторую сотню рейтинга

Центробанк лишил лицензии Международный банк Санкт-Петербурга. Сообщение опубликовано на сайте регулятора 31 октября.

Банк занимает 116 место в рейтинге кредитно-финансовых организаций России и является участником системы страхования вкладов.

Как уточнили в ЦБ, проблемы у банка возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели. В результате чего на балансе образовался значительный объем проблемных активов, включая производные финансовые инструменты и неподтвержденные (притворные) требования к компаниям-нерезидентам. Надзорный орган потребовал сформировать резервы, адекватные принятым рискам, что выявило полную утрату банком капитала.

Центробанк объявил о вводе временной администрации в МБСП 15 октября. Свое решение регулятор обосновал «неустойчивым финансовым положением» финансовой организации и «угрозой интересам его кредиторов и вкладчиков». Управление банком перешло Агентству страхования вкладов. Временная администрация должна была оценить активы и обязательства петербургского банка и сделать выводы о его дальнейшей судьбе.

Возмещение вкладчикам начал перечислять ВТБ, действующий в качестве банка-агента Агентства по страхованию вкладов (АСВ).