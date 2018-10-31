Россия примет новую миграционную политику. В страну хотят привлечь «миллионы» русских и русскоязычных

Россия примет новую концепцию миграционной политики, чтобы привлечь в страну «миилионы» русскоязычных и русских людей» с постсоветского пространства. Об этом 31 октября пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с текстом документа.

Ожидается, что об утверждении новой концепции объявит президент России Владимир Путин на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников, который откроется сегодня в Москве. После, как утверждает издание, текст опубликуют на сайте Кремля. По данным «Коммерсанта», концепцию разработало министерство внутренних дел под контролем администрации президента и работа велась «ударными темпами».

Приоритетом новой миграционной политики России станет привлечение русскоязычных людей, которые «за счет общности языка и культуры смогут без проблем влиться в российское общество. Ожидается, что для жителей Украины и Белоруссии отменят экзамен на знание русского языка и значительно облегчат процедуры получения гражданства и вида на жительство. Оформление документов при этом упростят и сведут к минимуму «возможности коррупции».

Председатель думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников подтвердил «Коммерсанту» подготовку ряда соответствующих законопроектов. Помимо отмены экзамена по русскому языку для граждан Украины и Белоруссии, он не исключает послабления при получении гражданства для высококвалифицированных специалистов и выпускников, окончивших с отличием вузы.

Упростить процедуру получения гражданства для тех, кто считает себя «кровно связанными с русским миром» президент России Владимир Путин призвал в ходе прямой линии в июне этого года.