Россия и Куба заключили контракты на 265 миллионов долларов. В ноябре подпишут еще

Россия и Куба подписали контракты общей стоимостью более $265 млн. Об этом по итогам российско-кубинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству заявил 31 октября вице-премьер по ОПК Юрий Борисов, передает корреспондент РБК.

Как пишет РБК, в частности, «ИНТЕР РАО — Экспорт» и кубинская компания Energoimport подписали соглашение о модернизации трех энергоблоков единичной установленной мощностью 100 МВт​ на сумму около $100 млн, рассказал вице-премьер.

«Также было подписано дополнительное соглашение о модернизации и расширении металлургического завода — это около $65 млн. Контракт на поставку железнодорожного подвижного состава — свыше $100 млн. Это серьезные контракты, которые определят дальнейшее развитие отношений двух государств», — отметил Борисов.

Вице-премьер также анонсировал подписание еще ряда контрактов во время первого визита в Москву председателя госсовета и совета министров Кубы ​Мигеля Диас-Канель Бермудеса. Официальный визит нового кубинского лидера продлится с 1 по 3 ноября. 19 апреля 2018 года парламент Кубы утвердил его в должности главы Госсовета. Он стал первым после революции 1959 года лидером Кубы не из семьи Кастро.

«Мы договорились, что точки над i поставим во время визита. Не хотят приехать в Россию с пустыми руками», — сказал Борисов. По его словам, Гавана подтвердила заинтересованность в крупных инфраструктурных контрактах, в частности планируемой модернизации железных дорог страны. «Это важный и востребованный для них проект», — подытожил вице-премьер.